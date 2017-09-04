В Екатеринбурге около Дворца молодежи закрыли парковку

Это связано с работами в парке по благоустройству территории.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017
Во Дворце молодежи гостей предупредили, что в связи с благоустройством парка и пространства около учреждения пришлось временно закрыть парковку.
Автовладельцев, посещающих мероприятия, кружки и секции Дворца просят искать места для машин самостоятельно.
– Информируем о полном отсутствии парковочных мест на нашей территории. Стартовал концертный сезон, обычно спектакли проходят при полном аншлаге. Убедительно просим учитывать сложную ситуацию с парковкой и заранее позаботиться о стоянке личного транспорта, – уточнили в администрации Дворца.
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