В Екатеринбурге появилась комиссия, которая будет следить за поведением чиновников

При этом она не будет рассматривать сообщения о преступлениях.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

В администрации Екатеринбурга создали комиссию, которая будет изучать и пытаться урегулировать конфликты интересов местных чиновников.



Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Александр Якоб.



– Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов муниципальных служащих. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины, – говорится в тексте документа.



Председателем комиссии назначен первый замглавы администрации города Алексей Кожемяко.

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