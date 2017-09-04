В Екатеринбурге появится маршрутка, в которой можно пожаловаться на перевозчиков

К своему заявлению лучше приложить фотографии.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017
С 14 сентября в Екатеринбурге появится передвижная приемная Ространснадзора. С 10.00 до 12.00 на остановке "Цирк" горожане смогут подать жалобу на недобросовестных перевозчиков.
Свою претензию нужно будет написать на специальном бланке. В ведомстве советуют прилагать к заявлению фотографию, и тогда у Ространснадзора будут четкие доказательства нарушений.
Жалобу можно будет написать если:
- Водитель высаживает пассажиров посреди проезжей части, превышает скорость и создает опасные ситуации на дороге.
- Вам или кому-то из пассажиров прижали ногу дверью.
- Если вы увидели припаркованную во дворе маршрутку.
- В автобусе нет информации о перевозчике, маршруте, правилах перевозки, страховки и так далее.
- Автобус находится в аварийном состоянии, в салоне грязно.
- Зимой не работают батареи.
- Если вас не устраивает качество обслуживания.
- Стоит добавить, что в минувшую субботу в Екатеринбурге несколько человек пострадали в результате столкновения автобуса и маршрутки.
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