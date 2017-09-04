Более 50 тонн спирта и 250 тысяч бутылок: в Свердловской области нашли цех по производству поддельного алкоголя

Стоимость продукции, обнаруженной на складе, превышает 45 миллионов рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017
В Свердловской области полицейские и бойцы ОМОН Росгвардии накрыли подпольный цех по производству поддельного алкоголя, сообщили в МВД России.
Нелегальное производство обнаружили в Березовском городском округе. В помещениях склада сотрудники правоохранительных органов нашли более 50 тонн этилового спирта, более 250 тысяч бутылок водки и коньяка разных марок с признаками подделки. Здесь же располагалось оборудование для розлива алкоголя, наклейки этикеток и закупорки бутылок.
На производстве трудились 33 человека. По предварительным оценкам, стоимость изъятой продукции превышает 45 миллионов рублей.
- Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личность собственника цеха.