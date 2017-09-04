В Свердловской области ожидаются первые осенние заморозки

Садоводам рекомендуют поспешить со сбором урожая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

Синоптики уральского гидрометцентра объявили штормовое предупреждение. На этой неделе ночью будет холодно, а на севере области ожидается до минус 2 градусов.

В связи с резким похолоданием может погибнуть урожай, особенно теплолюбивые культуры, которые обычно располагаются близко к земле: кабачки, свекла, огурцы, ягоды, томаты. Садоводам советуют собрать нажитое на грядках или защитить овощи спецматериалом.

МЧС просит не включать одновременно в сеть большое количество электроприборов, не оставлять их включенными без присмотра.

При топке доменной печи не используйте легковоспламеняющиеся жидкости. Для обогрева жилых помещений не рекомендуется использовать газовые плиты.

Чтобы не заболеть – перед выходом из дома узнайте прогноз погоды и одевайтесь соответствующе. Обувь должна обеспечивать сухость и тепло.

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