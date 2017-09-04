В Свердловской области отремонтируют трассу до Режа и Алапаевска

Здесь заменят дорожное полотно, частично поменяют трубопровод и линии электропередач.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

В Свердловской области запланирован ремонт трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Распоряжение о принятии проекта планировки уже подписал врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

От автомобилистов поступали неоднократные жалобы на качество покрытия на этой дороги. Сначала дорожные рабочие заменять полотно в районе карьера на 68 и 69 километрах, затем на 65-м – в районе поселка Костоусово, потом на 73-м – около Стриганово и на 100-м километре в районе пересечения деревни Жуково и села Арамашка.

Очередность связана с тем, что излишки грунта с первого участка вывезут на второй для увеличения насыпи.

На отдельных участках трассы также заменят трубопровод и переделают линии электропередачи.

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