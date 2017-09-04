Виталия Мутко из Екатеринбурга срочно вызвали в Кремль

Причина неизвестна. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017 Вице-премьера РФ Виталия Мутко срочно вызвали в Москву, прервав его визит в Екатеринбург, сообщил источник znak.com

Мутко приземлился в Кольцово только сегодня и уже проинспектировал строительство Центрального стадиона , отметив его высокую степень готовности. По данным представителя "Синары", стадион уже отстроен на 87%. После этого Виталия Мутко ждали на официальном открытии стадиона "Калининец" на Эльмаше, где будут проводиться тренировки к чемпионату мира по футболу 2018. Но автомобиль с вице-премьером РФ подъехал к объекту без него. Федерального чиновника внезапно вызвал в Кремль президент РФ. Причина неизвестна.

Московская делегация продолжает работать в уральской столице. В итоге в церемонии открытия "Калининца" принял участие гендиректор оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018 Алексей Сорокин. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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