Бесплатной парковки около Ельцин Центра больше не будет

Здесь установили паркомат. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017 За парковку у Ельцин Центра скоро будут просить деньги. Администрация Екатеринбурга установила паркомат около "карманов", сообщает e1. Сама парковка войдет в сеть платных городских – Технически уже все готово, паркомат установлен, но пока не работает. Есть вопросы приемки аппарата и установки здесь знаков. Поэтому пока не можем точно сказать, когда платная парковка заработает, – рассказали в пресс-службе мэрии. Стоимость одного часа стоянки будет стандартной, 30 рублей. Также есть вариант оставить автомобиль в подземном паркинге в самом Ельцин Центре. В будни днем первые два часа обойдутся в 100 рублей, дальше по 100 рублей за час. В выходные – 50 рублей за час парковки.

При этом городская система платных парковок в Екатеринбурге по-прежнему не работает: водители, которые не платят, штрафы не получают. У администрации нет доступа к федеральной базе, чтобы установить имя и адрес проживания владельца авто, потому что МВД России отказалось предоставлять данные свердловским властям. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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