Екатеринбург попал в топ-20 российских городов с лучшими дорогами

В этом году отремонтировали 49 улиц в городе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

Екатеринбург вошел в двадцатку городов РФ по качеству дорог. В 2017 году в городе отремонтировали 49 улиц и потратили на это полтора миллиарда рублей.

По словам председателя комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, благодаря ремонту 871 тысячи квадратных километров проезжей части в этом году город поднялся с 58 на 19 место в общероссийском списке городов по качеству дорог, сообщает ЕТВ.

Во время ремонта рабочие заменили два слоя дорожного покрытия на улицах, установили новые плавающие колодцы, которые поднимаются и опускаются в зависимости от температуры вместе с покрытием, благодаря чему дороги остаются ровными.