Екатеринбург вошел в десятку лучших городов для путешествий на выходные

В среднем уикенд в уральской столице обойдется туристам в 4,5 тысячи рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

Екатеринбург попал в топ-10 городов России, наиболее подходящих для путешествий на выходные осенью.

Рейтинг городов составили на основе результатов анализа данных систем онлайн-бронирования на выходные дни осенью, сообщили в аналитическом агентство "ТурСтат". По данным агентства, внутренний туризм в России увеличится до 60 миллионов человек в 2017 году благодаря событийному и гастрономическому туризму.

В первую десятку российских городов, лучших для путешествий на осенний уикенд, вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Ярославль, Кострома, Сергиев Посад, Калининград, Екатеринбург и Псков.

Выходные вдвоем в Екатеринбурге будут стоить для туристов в среднем 4,5 тысячи рублей в день. В Санкт-Петербурге – пять тысяч, в Москве – 6. В бюджете выходного дня учитываются проживание в отеле и апартаментах, обед в кафе и посещение популярного музея.

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