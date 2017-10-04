Екатеринбурженка, потерявшая двух детей из-за удаления груди, вернется к блогу трансгендера

Сегодня, 5 октября, суд решает, лишить ли ее опеки окончательно.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017
Екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой забрали детей после удаления груди, решила продолжить вести блог трансгендера. Она рассказала об этом Ura.ru перед началом суда сегодня, 5 октября, в Орджоникидзевском районе.
– В моем блоге не было ничего противозаконного – ни экстремизма, ни нарушающего права других людей. Если запрещено вести блог на такую тематику, пусть покажут мне, на основе какого закона. При этом блог был творческим, он никак не влиял на мою семью, не мешал мне воспитывать детей. Наоборот, благодаря блогу я стала лучше себя чувствовать, стала более уверенной в себе, эффективной, сильной, – уточнила сама Савиновских.
Теперь она хочет восстановить свой блог.
- Сегодня, 5 октября, в Орджоникидзевском суде Екатеринбурга проходит рассмотрение иска органов опеки к Юлии Савиновских, у которой опека забрали двух приемных сыновей 4 и 5 лет. Договор пока не расторгнут, но дети уже более 2 недель живут в детском доме.
- Екатеринбурженка с семьей уже побывала на передаче "Пусть говорят". Ее также поддержал мэр города Евгений Ройзман.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!