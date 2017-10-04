Екатеринбурженка, потерявшая двух детей из-за удаления груди, вернется к блогу трансгендера

Сегодня, 5 октября, суд решает, лишить ли ее опеки окончательно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

– В моем блоге не было ничего противозаконного – ни экстремизма, ни нарушающего права других людей. Если запрещено вести блог на такую тематику, пусть покажут мне, на основе какого закона. При этом блог был творческим, он никак не влиял на мою семью, не мешал мне воспитывать детей. Наоборот, благодаря блогу я стала лучше себя чувствовать, стала более уверенной в себе, эффективной, сильной, – уточнила сама Савиновских.