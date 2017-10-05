ФСБ установило организаторов звонков о ложном минировании в 50 регионах России

Все четверо – россияне.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

Руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что сотрудникам его ведомства удалось установить личности людей, организовавших массовую волну звонков с сообщениями о терактах по всей стране.

Все четверо лжеминеров – граждане России.

– Мы установили, правда, непросто это было сделать, это российские граждане, однозначно могу сказать, – приводит слова директора ФСБ ТАСС.

По словам Бортникова, сейчас все четверо предполагаемых лжеминеров находятся за границей.

– Это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. У них есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем совместно с нашими зарубежными партнерами, – сообщил глава ФСБ.

По словам руководителя ведомства, сложность в установлении личностей звонивших заключалась в том, что они использовали IP-телефонию. Это мешало определить место откуда происходили звонки.

– Они использовали IP-телефонию и определить место дислокации сложно - это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем. Есть такие технические вещи, которые затрудняют работу, тем более, что звонки происходили с территории другого государства, – отметил Бортников.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!