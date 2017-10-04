Хоккеисты «Автомобилиста» посадят ели возле КРК «Уралец»

Таким образом, клуб поддерживает год экологии в России.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

Игроки хоккейного клуба "Автомобилист" внесут свой вклад в преображении территории возле КРК "Уралец". В ближайшую пятницу, 6 октября, хоккеисты посадят ели возле памятника воинам-спортсменам.

В пресс-службе клуба также добавили, что на ближайших домашних играх, которые пройдут с 10 по 16 октября, все желающие смогут получить сеянцы ели и в течение двух дней посадить на выбранном ими участке. Всего будет выдана тысяча сеянцев.

При этом до конца календарного года на домашних играх "Автомобилиста" продолжается сбор использованных батареек.

Добавим, что вчера клуб из Екатеринбурга уступил на выезде "Амуру" со счетом 2:3.

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