Хоккеисты «Автомобилиста» посадят ели возле КРК «Уралец»

Таким образом, клуб поддерживает год экологии в России.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017
Игроки хоккейного клуба "Автомобилист" внесут свой вклад в преображении территории возле КРК "Уралец". В ближайшую пятницу, 6 октября, хоккеисты посадят ели возле памятника воинам-спортсменам.
В пресс-службе клуба также добавили, что на ближайших домашних играх, которые пройдут с 10 по 16 октября, все желающие смогут получить сеянцы ели и в течение двух дней посадить на выбранном ими участке. Всего будет выдана тысяча сеянцев.
При этом до конца календарного года на домашних играх "Автомобилиста" продолжается сбор использованных батареек.
- Добавим, что вчера клуб из Екатеринбурга уступил на выезде "Амуру" со счетом 2:3.
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