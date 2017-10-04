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Из-за дневных «лжеминирований» в Екатеринбурге провели срочное заседание антитеррористической комиссии

Из-за дневных "лжеминирований" в Екатеринбурге провели срочное заседание антитеррористической комиссии
16+
Фото: Екатеринбург. рф
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб сегодня , 5 октября, провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

Оно было связано с третьей волной ложных звонков о минировании, произошедших днем. В этот раз "лжеминеры" своей мишенью выбрали городские школы.

– К сожалению, сорван образовательный процесс, испорчен День учителя. Но власти города и жители не поддаются панике и провокациям. Мы рассчитываем на оперативную и профессиональную работу правоохранительных органов. Это свело бы к нулю желание совершать такие провокации, – приводит слова Александра Якоба Екатеринбург.рф.

На совещании обсудили уровень защищенности школ и других мест массового скопления  людей.

– Необходимо завершить интеграцию видеопотоков учреждений в автоматизированный программный комплекс "Безопасный город". Это важно и касается абсолютно всех общественно значимых учреждений и организаций, – подвел итог заседанию глава администрации Екатеринбурга.

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Стоянов, 05.10.2017, 21:01
Тэги: Происшествия
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