Из-за дневных «лжеминирований» в Екатеринбурге провели срочное заседание антитеррористической комиссии

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017
Оно было связано с третьей волной ложных звонков о минировании, произошедших днем. В этот раз "лжеминеры" своей мишенью выбрали городские школы.
– К сожалению, сорван образовательный процесс, испорчен День учителя. Но власти города и жители не поддаются панике и провокациям. Мы рассчитываем на оперативную и профессиональную работу правоохранительных органов. Это свело бы к нулю желание совершать такие провокации, – приводит слова Александра Якоба Екатеринбург.рф.
На совещании обсудили уровень защищенности школ и других мест массового скопления людей.
– Необходимо завершить интеграцию видеопотоков учреждений в автоматизированный программный комплекс "Безопасный город". Это важно и касается абсолютно всех общественно значимых учреждений и организаций, – подвел итог заседанию глава администрации Екатеринбурга.
- Также в ходе заседания обсудили недавний случай поджога ККТ "Космос". Участники антитеррористической комиссии положительно оценили работу всех ведомств.
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Сегодня днем из-за сообщений о взрывах из школ Екатеринбурга было эвакуировано больше семи тысяч человек.
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29 сентября столицу Урала буквально захлестнула волна сообщений о терактах. В общей сложности, на крупные объекты города, лжетеррористы звонили больше 150 раз.