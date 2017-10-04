Из-за дневных «лжеминирований» в Екатеринбурге провели срочное заседание антитеррористической комиссии

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб сегодня , 5 октября, провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

Оно было связано с третьей волной ложных звонков о минировании, произошедших днем. В этот раз "лжеминеры" своей мишенью выбрали городские школы.

– К сожалению, сорван образовательный процесс, испорчен День учителя. Но власти города и жители не поддаются панике и провокациям. Мы рассчитываем на оперативную и профессиональную работу правоохранительных органов. Это свело бы к нулю желание совершать такие провокации, – приводит слова Александра Якоба Екатеринбург.рф.

На совещании обсудили уровень защищенности школ и других мест массового скопления людей.