Известный урбанист рассказал, как из Екатеринбурга сделать Барселону

До недавнего времени Гуаярт Висенте был главным архитектором столицы Каталонии. Также испанец спроектировал здание, в южнокорейском городе Ёсу, где в 2012 году прошло ЭКСПО-2012.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

Руководитель Международной проектно-учебной лаборатории "Шухов лаб" и известный урбанист Гуаярт Висенте, приехавший в Екатеринбург для участия в 100+ Forum Russia, рассказал, по какому пути должны развиваться современные мегаполисы, в том числе и столица Урала.

После того как в 2015 году Гуаярт Висенте покинул пост главного архитектора Барселоны, который он занимал на протяжении четырех лет, испанца начали активно приглашать для работы в другие страны. Висенте занимался проектированием городского пространства в Китае, Казахстане, Корее. В последнее время он сотрудничает с Москвой.

– Сейчас многие города разрастаются от центра к периферии, например Москва, – отмечает Висенте. – Такая модель не эффективна и ее ждет транспортный коллапс, – уверен испанец.

Более привлекательной Гуаярту Висенте видится модель мультицентра. При таком подходе больницы, торговые центры, парки и развлекательные комплексы располагаются не только в центре, но и в других районах города. По этому принципу организована современная Барселона.

Другим важным фактором формирования комфортной городской среды Висенте считает уменьшение числа автомобилей. По его словам в Испании все больше людей пересаживаются с личных машин на общественный транспорт.

– В Барселоне 32% жителей ходят пешком, потому, что живут близко от работы, – отмечает архитектор. – Мой отец, считал, что для прогресса необходимо иметь автомобиль. Но мой сын наоборот не хочет иметь машину. Он говорит: "Я не вижу смысла тратить деньги". Буквально за два поколения кардинальным образом изменилось видение прогресса.

Так, например, до недавнего времени выглядел Сеул.

Но сейчас эту оживленную магистраль убрали, заменив ее на природный ландшафт.

– Раньше огромные деньги тратились на возведение обширных магистралей, на территории городов, сейчас наоборот – миллиарды вкладываются в то, чтобы избавить города от них, – отмечает архитектор.

Эта тенденцию переняли и некоторые китайские города.

В этом городе архитектор спроектировал так называемый "зеленый мост".

По мнению Гуаярту Висенте, прирост городов должен происходить вширь, а не ввысь.

– Традиция развития вверх поддерживается правительством, например в США. Небоскребы удобны для больших корпораций, но люди должны понимать, что жить в городе придется всем, а не только большим корпорациям, - подчеркнул урбанист.

Говоря об архитектурном облике столицы Урала, Гуаярт Висенте отметил, что Екатеринбург представляет собой уникальный проект конструктивизма.

Также испанец известен тем, что спроектировал здание, в южнокорейском городе Ёсу, где в 2012 году прошло ЭКСПО-2012.

Интересно, что схожих с Висенте идей придерживается бывший главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев. Недавно, в рамках федерального проекта, "Создание комфортной городской среды" он представил концепцию, которая предполагает уменьшение парковок в центре, с одновременным увеличением комфортности для пешеходов.

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