Лицей и гимназия из Екатеринбурга вошли в топ-25 лучших школ России

Учебные заведения оценивали по результатам всероссийских и международных олимпиад и итоговой аттестации.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

Гимназия № 9 и СУНЦ УрФУ из Екатеринбурга попали в число 25 лучших российских школ. Об этом на совещании правительства РФ рассказала министр образования Ольга Васильева, сообщает "Интерфакс".

Девятая гимназия заняла 20 строчку в рейтинге, СУНЦ УрФУ расположился на 15 месте. Кроме этих школ, в топ-25 попали еще две уральские школы – физико-математический лицей № 31 и гимназия № 80 из Челябинска (14 и 24 место соответственно).

Школы оценивали по результатам участия во всероссийских и международных олимпиадах и итоговой аттестации. 14 мест в топ-25 заняли школы из Москвы.