Минобразования РФ хочет оставить УрФУ без денег из-за неэффективности

Вуз может лишиться финансовой поддержки по федеральной программе "5-100".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

УрФУ может остаться без финансовой поддержке по государственной программе "5-100". По словам министра образования РФ Ольги Васильевой, УрФУ наряду с РУДН и Казанским федеральным университетом не отвечает представлениям министерства об эффективности, сообщает "Коммерсантъ".

Васильева предложила распределить оставшиеся бюджетные средства, предусмотренные программой "5-100", между шестью вузами до 2020 года, а не между 21, как было запланировано изначально. По словам министра, за пять лет госпроект "5-100" стал самым дорогим в области образования. Так, вузы получили более 50 миллиардов рублей и в течение трех лет получат еще 29,2 миллиарда.

Министерство образования проанализировало общий объем субсидий, которые получил каждый университет, его положение в международных рейтингах, объем научных работ и количество научных публикаций. В итоге эффективными признали ИУ ВШЭ, МФТИ, НИУ ИТМО, НИЯУ МИФИ, НИТУ МИСиС и Новосибирский госуниверситет. УрФУ в этот список не попал.