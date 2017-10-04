Силовики рассказали об итогах эвакуаций школ в Екатеринбурге

Из учебных заведений вывели 7 500 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

В четверг, 5 октября, сразу десять школ Екатеринбурга подверглись эвакуации. Всему виной стали очередные анонимные звонки. На этот раз злоумышленники сообщали о наличии в учебных заведениях мин.

– Все проверенные сотрудниками полиции здания возобновили свою работу в обычном режиме. Никаких криминальных предметов специалистами не обнаружено. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее решение, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

По информации городского департамента образования, из школ эвакуировали около 7 500 человек.

Также родителей просят обратить внимание на поведение своих детей. В случае необходимости психолого-педагогической помощи, ее можно получить в школах или в центре поддержки несовершеннолетних "Диалог".

Добавим, что утром в Екатеринбурге эвакуировали здание Арбитражного суда.

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