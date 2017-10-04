Слепой фотограф из Екатеринбурга пронесет олимпийский огонь в Южной Корее

Он пробежится по одному из островов 3 ноября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

Слепой фотограф из Екатеринбурга попал в число людей, которые пронесут олимпийский факел в преддверии зимних игр, которые пройдут в феврале 2018 года в Южной Корее. Он пробежится по одному из островов Кореи 3 ноября.

Александр и раньше рассказывал, что готовится нести олимпийский огонь, но официальное письмо от комитета пришло ему лишь накануне.

– Это было очень неожиданно, когда пришло письмо из олимпийского комитета. Отправляюсь туда 1 ноября, 4 числа – обратно. Уже расписаны все мероприятия, и конечно же я проведу там фотосъемку, ведь это часть моей жизни, – рассказал "Нашей Газете" Александр Журавлев.

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