Свердловские власти легализовали фонд «Город без наркотиков»

До этого организация 20 лет работала "в полуподпольном режиме".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

Фонд "Город без наркотиков" получил статус некоммерческой организации и вошел в официальный реестр Минздрава. Как сообщили в пресс-службе фонда, это произошло после подписания соглашения с рядом министерств Свердловской области.

– Этот факт открывает перед нами много новых возможностей, включая ведение антинаркотической пропагандистской работы не только в собственных реабилитационных центрах, но и в учебных заведениях Свердловской области! — сказал президент Фонда "ГБН" Андрей Кабанов.

Также в фонде добавили, что организация 20 лет работала "в полуподпольном режиме".

Напомним, в сентябре фонд посетил губернатор Евгений Куйвашев.

На встрече с Кабановым Куйвашев выступил с инициативой о включении "Города без наркотиков" в единый реестр организаций, которые оказывают помощь наркозависимым.

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