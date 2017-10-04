В Екатеринбург приедет генпрокурор РФ Юрий Чайка

Визит назначен на 6 октября.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017
В Екатеринбург с рабочим визитом приедет генпрокурор России Юрий Чайка. Он проведет встречу со своими заместителями 6 октября.
В уральскую столицу генпрокурор прибудет с заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ Олегом Паком, сообщает "Уралинформбюро". Кроме этого, в Екатеринбург приедут заместители Чайки в трех федеральных округах. Встречать генпрокурора будет его уральский заместитель Юрий Пономарев. Совещание состоится в здании областной прокуратуры.
- Предыдущий визит Чайки в Екатеринбург состоялся в марте этого года.