В Екатеринбурге перекроют парковку на площади 1905 года

В выходные здесь пройдет "Праздник урожая".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

В центре Екатеринбурга 7 и 8 октября пройдет ярмарка "Праздник урожая", на время которой автомобилистам ограничат въезд на парковку на площади 1905 года, сообщили в городской администрации.

Въезд на парковку перекроют с 19.00 пятницы, откроют – в 18.00 воскресенья. Автомобилисты смогут парковаться на близлежащих улицах Урицкого и Володарского, а также на бесплатном подземном паркинге в торговом центре.

– Горячие блины и ароматный чай, вкусные пироги и плюшки, красивейшие пряники и сладкие сувениры и многие другие вкусности станут приятным бонусом для всех участников ярмарочной торговли. Организаторы мероприятия приглашают всех жителей и гостей города на этот уникальный праздник, дающий возможность совместить приятное с полезным – сделать необходимые на зиму закупки даров выращенного урожая и получить при этом заряд бодрости и хорошего настроения, – рассказали в администрации.