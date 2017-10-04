В Екатеринбурге перекроют парковку на площади 1905 года

В выходные здесь пройдет "Праздник урожая".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017
В центре Екатеринбурга 7 и 8 октября пройдет ярмарка "Праздник урожая", на время которой автомобилистам ограничат въезд на парковку на площади 1905 года, сообщили в городской администрации.
Въезд на парковку перекроют с 19.00 пятницы, откроют – в 18.00 воскресенья. Автомобилисты смогут парковаться на близлежащих улицах Урицкого и Володарского, а также на бесплатном подземном паркинге в торговом центре.
– Горячие блины и ароматный чай, вкусные пироги и плюшки, красивейшие пряники и сладкие сувениры и многие другие вкусности станут приятным бонусом для всех участников ярмарочной торговли. Организаторы мероприятия приглашают всех жителей и гостей города на этот уникальный праздник, дающий возможность совместить приятное с полезным – сделать необходимые на зиму закупки даров выращенного урожая и получить при этом заряд бодрости и хорошего настроения, – рассказали в администрации.
- Посетителям ярмарки будет представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, изделий прикладного искусства, продукты местных фермеров и крупных производителей. Кроме этого, организаторы ярмарки подготовили концертно-развлекательную программу с конкурсами и призами.