Наверх
В Екатеринбурге перекроют парковку на площади 1905 года
08:57, сегодня
Екатеринбург вошел в десятку лучших городов для путешествий на выходные
08:43, сегодня
Под Екатеринбургом столкнулись два грузовика и легковушка
08:26, сегодня
Жильцы обрушившегося дома на Эльмаше вновь оказались в экстремальных условиях
20:21, 04.10.20172
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Федрезерв снизил аппетит к риску на emerging markets
Роскомнадзор накажет "Почту России" за недоставленные вовремя письма
20:07, 04.10.2017
Группа ВТБ реализует залоговое имущество в регионах России
20:00, 04.10.2017
Суд вынес приговор екатеринбуржцу, похитившему у знакомых более 13 миллионов рублей
19:57, 04.10.2017
ВТБ признан лучшим банком по содействию инициативе "Один Пояс – Один Путь" в Центральной и Восточной Европе
Суд рассмотрит иск органов опеки против удалившей грудь свердловчанки, у которой забрали приемных детей
19:44, 04.10.2017
В Екатеринбурге улучшилось качество водопроводной воды
19:24, 04.10.20172
Под Екатеринбургом произошел взрыв газа
18:44, 04.10.2017
ВТБ24 и Уральская палата недвижимости заключат соглашение на "Forum 100+ Russia"
Группа ВТБ и УПН заключили партнерское соглашение
18:19, 04.10.2017
Пять наивных вопросов о зимней резине от автомобилистов Екатеринбурга
18:05, 04.10.2017
Туристы из Екатеринбурга застряли на Кипре на полтора дня из-за задержки рейса
17:58, 04.10.2017
Клиенты Группы ВТБ открыли сезонные вклады на 5 млрд рублей
В Екатеринбурге водителя маршрутки лишили прав: подробности инцидента с бабушкой, которую зажало дверями
17:31, 04.10.2017
"Автомобилист" завершил турне по Дальнему Востоку поражением от хабаровского "Амура"
17:21, 04.10.2017
Ученые РАН прогнозируют суровую зиму в России
17:15, 04.10.2017
ВТБ Капитал стал лауреатом премии Russia PE Awards
Настоящий герой: в Свердловской области полицейский спас пенсионера из пожара
16:52, 04.10.2017
Ежедневный макроэкономический обзор ВТБ: Зазеркалье
16:13, 04.10.2017
В Екатеринбурге задержали иностранку, которая торговала людьми
15:59, 04.10.2017
Обеспечение доступа к общему имуществу – обязанность собственников
Кинопрокатчик выступил против приезда Алексея Учителя на премьеру "Матильды" в Екатеринбург
15:22, 04.10.2017
Путин поддержал строительство футбольной академии в Свердловской области
15:06, 04.10.2017
В день жестянщика в Свердловской области произошло 300 ДТП
14:17, 04.10.2017
Опыт Среднего Урала по капремонту вошел в число лучших практик России
Свердловчанина оштрафовали за то, что он вцепился зубами в ногу полицейского
13:41, 04.10.2017
В Свердловской области потратят 900 миллионов рублей на благоустройство дворов
13:22, 04.10.20172
В Екатеринбурге на автобусной остановке скончался мужчина
12:05, 04.10.2017
Группа ВТБ запустила сервис дистанционного одобрения лимита на банковские гарантии
Ректор уральского аграрного университета стала вице-президентом Российской академии наук
11:57, 04.10.2017
Неожиданно: больше всех на Урале получают плотники и водители
11:42, 04.10.2017
В Екатеринбурге на три недели перекроют Коммунистическую улицу
11:35, 04.10.2017
ВТБ24 объявил конкурс на лучшие частные инвестиции
"Ника ищет оружие и боеприпасы": кинологи Кольцовской таможни заняли I место на Кубке по служебному собаководству
11:19, 04.10.2017
В одной из школ Екатеринбурга обрушился потолок
11:07, 04.10.2017
Екатеринбург признали городом с самыми "разноцветными" улицами
10:38, 04.10.2017
Дети и обучение иностранным языкам
Вместо покупки нового Nissan X-Trail отдал деньги дочери: судебные приставы нашли способ повлиять на должника
10:32, 04.10.2017
Двое погибли, трое ранены: под Красноуфимском столкнулись две легковушки
10:14, 04.10.2017
"У нас нет денег, и они ниоткуда не возьмутся": Ройзман о строительстве метро в Екатеринбурге
10:03, 04.10.20175
В Свердловской области собрали 92% зерновых культур
09:34, 04.10.2017
Массовая авария в Пышме: грузовик влетел в три легковушки и сбил человека
09:08, 04.10.2017
"Четвертый канал" Екатеринбурга попрощался с телезрителями
08:40, 04.10.2017
В Екатеринбург прилетел потомок Николая II
08:14, 04.10.2017
Городок чекистов из Екатеринбурга будет бороться за место в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
21:15, 03.10.2017
Нужны девушки: в Екатеринбурге пройдут съемки клипа для украинского певца Ивана Дорна
20:33, 03.10.2017
В Свердловской области будут судить криминальный дуэт, воровавший с надгробий таблички
19:33, 03.10.2017
В Нижнем Тагиле в вентиляции многоквартирного дома нашли труп
19:26, 03.10.20172
За выходные рабочие укрепили часть опор Макаровского моста
19:03, 03.10.2017
Ненужные и теплые вещи предлагают приносить в Ново-Тихвинский женский монастырь
18:46, 03.10.2017
В Екатеринбурге к ЧМ-2018 ликвидируют все нелегальные торговые точки
18:20, 03.10.2017
Во время матчей в Екатеринбурге въезд в район Центрального стадиона будет только по пропускам
18:00, 03.10.20171
Хватит фотографии и комментария: в Екатеринбурге запустили мобильное приложение для жалоб на убитые дороги
17:49, 03.10.20171
На улицы Екатеринбурга высыпали 38 тонн противогололедных смесей
17:41, 03.10.2017
Свердловский Роспотребнадзор рассказал туристам, как отказаться от билетов "Вим-авиа" и вернуть деньги
16:47, 03.10.2017
Свердловчанина убило током из-за водителя КамАЗа
16:42, 03.10.2017
ВТБ выдал кредит ведущему производителю газетной бумаги в России
16:36, 03.10.2017

В Екатеринбурге перекроют парковку на площади 1905 года

В Екатеринбурге перекроют парковку на площади 1905 года
16+
Фото: архив НАШЕЙ
В выходные здесь пройдет "Праздник урожая".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

В центре Екатеринбурга 7 и 8 октября пройдет ярмарка "Праздник урожая", на время которой автомобилистам ограничат въезд на парковку на площади 1905 года, сообщили в городской администрации.
 
Въезд на парковку перекроют с 19.00 пятницы, откроют – в 18.00 воскресенья. Автомобилисты смогут парковаться на близлежащих улицах Урицкого и Володарского, а также на бесплатном подземном паркинге в торговом центре. 

– Горячие блины и ароматный чай, вкусные пироги и плюшки, красивейшие пряники и сладкие сувениры и многие другие вкусности станут приятным бонусом для всех участников ярмарочной торговли. Организаторы мероприятия приглашают всех жителей и гостей города на этот уникальный праздник, дающий возможность совместить приятное с полезным – сделать необходимые на зиму закупки даров выращенного урожая и получить при этом заряд бодрости и хорошего настроения, – рассказали в администрации.

  • Посетителям ярмарки будет представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, изделий прикладного искусства, продукты местных фермеров и крупных производителей. Кроме этого, организаторы ярмарки подготовили концертно-развлекательную программу с конкурсами и призами. 
Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 05.10.2017, 08:57
Тэги: Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Рецензия СМИ Сибирская язва История Екатеринбурга Приостановка полетов в Египет Самолет Минобороны упал в Якутии Бизнес Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Новый год Фото Биатлон Студенты Дети Путин Жизнь в городе Горячее Позитив Расписание Скорая помощь Обрушение крыши на Калинина Выставки Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка История успеха Смерть ЖКХ Недвижимость Свердловской области Ельцин-центр Бэби-боксы Кто заработал Взрыв Новости Пожар Интернет Розыск Развлечения Медицина Культура ГИБДД Видео Хоккей Мода Катастрофа ВУЗ Музыка В Египте разбился самолет с российскими туристами Политика Военный репортаж Финансы Спорт Хэллоуин-2015 Мировые новости Интервью Война ритуальных агентств Необычное Храм святой Екатерины Здоровье Дом-2 Суд Репортаж Взятки Ту 154 Дороги Пусть говорят Транспорт Рейтинг Грипп Гололед ЖКХ Свердловской области Волейбол Авто Мотоциклы Расстрел на Депутатской Мужчины Приговор Лошагину Расстрел Афиша Погода Голодовка в колонии Опрос Новости России Убийство Ирины Вахрушевой Снос монастыря на Качканаре Экономика Баскетбол Туризм Знаменитости Новости дня Отдых Скандал с Новиковым Корь МЧС ИГИЛ Убийство в Рахмангулово Растения Еда Лайфхак Мультимедиа Общественный транспорт Высокие технологии Деньги Ловец покемонов Слухи Красота Шоу-бизнес Искусство Животные Недвижимость Коллекторы Школа Психология Скандалы 9 мая Семья Эксклюзив ДТП Происшествия Истории 9 мая Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Дорожные воины Женщины ЧМ-2018 В Екатеринбурге -40 градусов Крушение самолета под Ростовом Грипп в Екатеринбурге Транспортная реформа Религия Ошибки врачей Экономия Мистика Отключение света Уралмаш, Эльмаш Парковки ЗАГС Футбол Статистика Секс Тест Доска позора Екатеринбуржцы в разных странах Производство Конкурсы Криминал Самолет Кризис и санкции Горящие авто Образование Личное Отношения Строительство Дело Пьянкова

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru