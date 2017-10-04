В Екатеринбурге планируют возродить военное училище

Активисты собирают подписи под обращением к руководству страны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

Выпускники Свердловского высшего военно-политического танко-артиллерийского училища (СВВПТАУ), на данный момент расформированного, собирают подписи под просьбой возродить в Екатеринбурге военное училище. Просьба будет направлена в адрес руководства страны, сообщает Накануне.ru.

СВВПТАУ в 1992 году было преобразовано в Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище, а в 2011 расформировано. В 2017 году выпусники училища отметили 50-летний юбилей своего учебного заведения.

Им удалось собрать две тысячи "живых" подписей в поддержку инициативы возродить военное училище в уральской столице, теперь они планируют собрать сотни тысяч в Интернете и направить письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Авторы инициативы заявили о важности возрождения на Урале такого училища. Его профиль при этом пока не определяется - училище может быть площадкой для подготовки сержантов, учебной частью, кадетским корпусом.

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