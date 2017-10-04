В Екатеринбурге суд передумал рассматривать иск опеки к женщине, удалившей грудь

Юлия Савиновских будет ждать апелляции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

В Орджоникидзевском районном суде сегодня, 5 октября, отложили рассмотрение иска органов опеки к свердловчанке Юлии Савиновских, у которой после операции по удалению груди забрали двух приемных детей.

Как пишет e1, дело отложено до того времени, как будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение суда по предыдущему делу от 21 сентября. Тогда суд признал законным приказ опеки.

Как сообщил адвокат Юлии Алексей Бушмаков, опека не имела права просить об отложении рассмотрения дела – им было достаточно одностороннего акта о расторжении.

– Опека пытается выйти из положения, которое они сами создали. Они сами подали иск, а теперь попросили приостановить дело. Первое дело будет лежать без движения до 18 октября, – уточнил юрист.

Апелляционную жалобу Савиновских с адвокатом намерены подать в ближайшие дни. Приемных мальчиков 4 и 5 лет опека забрала из квартиры Юлии из-за грязного пола. Но неофициальной причиной стало то, что женщина удалила грудь, а еще вела в сети блог от имени трансгендера.

Савиновских сегодня перед судом высказалась, что не видит в своем блоге ничего противозаконного и намерена его восстановить (она его удалила, когда детей забрали).

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