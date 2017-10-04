В Екатеринбурге водителям запретили поворот с Татищева на Токарей

Чтобы повернуть, водителям нужно проехать за перекресток.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

В Екатеринбурге запретили поворот на улицу Токарей с улицы Татищева. После ремонта на этом перекрестке изменилась схема движения, сообщили в городской администрации.

Автомобилисты больше не смогут поворачивать налево с Татищева на Токарей. Разрешение на этот поворот действовало только на время реконструкции проезжей части.

Теперь, чтобы повернуть налево, необходимо проехать за перекресток. Через 100 метров автомобилисты смогут развернуться.

Ранее НАША сообщала, что улицу Коммунистическую в Екатеринбурге перекроют на три недели. Подробности здесь.

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