В Екатеринбурге водителям запретили поворот с Татищева на Токарей

Чтобы повернуть, водителям нужно проехать за перекресток.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017
В Екатеринбурге запретили поворот на улицу Токарей с улицы Татищева. После ремонта на этом перекрестке изменилась схема движения, сообщили в городской администрации.
Автомобилисты больше не смогут поворачивать налево с Татищева на Токарей. Разрешение на этот поворот действовало только на время реконструкции проезжей части.
Теперь, чтобы повернуть налево, необходимо проехать за перекресток. Через 100 метров автомобилисты смогут развернуться.
- Ранее НАША сообщала, что улицу Коммунистическую в Екатеринбурге перекроют на три недели. Подробности здесь.
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