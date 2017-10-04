В пятницу в Свердловской области пройдет глобальный День чтения

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Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

В пятницу, 6 октября, в библиотеках, школах и книжных магазинах пройдет масштабный День чтения, в котором примут участие писатели и читатели Свердловской области. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

В библиотеках состоятся встречи с писателями, литературные чтения и фантастические квесты. День чтения в этом году посвящен науке, поэтому все мероприятия так или иначе связаны с этой темой. Так, в библиотеке им. Белинского в 16.00 ждут на уникальной выставке научно-популярной литературы довоенного времени.

Подробное расписание мероприятий в рамках «Дня чтения» размещено на официальном сайте областной акции.

О том, как проходил День чтения в прошлом году (в 2016 году праздник отмечался 7 октября) - читайте в статье НАШЕЙ.

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