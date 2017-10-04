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В пятницу в Свердловской области пройдет глобальный День чтения

В пятницу в Свердловской области пройдет глобальный День чтения
16+
Фото: библиотека им. Белинского
Все мероприятия будут бесплатными для посетителей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

В пятницу, 6 октября, в библиотеках, школах и книжных магазинах пройдет масштабный День чтения, в котором примут участие писатели и читатели Свердловской области. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия. 

В библиотеках состоятся встречи с писателями, литературные чтения и фантастические квесты. День чтения в этом году посвящен науке, поэтому все мероприятия так или иначе связаны с этой темой. Так, в библиотеке им. Белинского в 16.00 ждут на уникальной выставке научно-популярной литературы довоенного времени. 

  •  Подробное расписание мероприятий в рамках «Дня чтения» размещено на официальном сайте областной акции.
  • О том, как проходил День чтения в прошлом году (в 2016 году праздник отмечался 7 октября) - читайте в статье НАШЕЙ. 

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Галина Исакова, 05.10.2017, 17:26
Тэги: Развлечения, Отдых, Образование
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