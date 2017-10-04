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В Свердловской области нелегальные мигранты рубили капусту

В Свердловской области нелегальные мигранты рубили капусту
16+
Фото: ГУ МВД Свердловской области
Их ждет экстрадиция из страны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

Сотрудники Управления по вопросам миграции Свердловской области провели очередной рейд, на этот раз в поселках Логиново и Кочнево. Под проверку попали агропромышленные хозяйства, на которых работали около 80 мигрантов.

– В отдел полиции № 29 доставлено двое граждан Китайской Народной Республики и 30  уроженцев одной из среднеазиатских стран, которые в момент рейда находились без документов на производстве сельхозработ, – рассказал заместитель начальника отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции Свердловского областного полицейского главка капитан Кирилл Слизов.

На всех нелегалов составили административные протоколы. Сейчас решается вопрос об их экстрадиции на родину.

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Олег Галимов, 05.10.2017, 12:05
Тэги: Происшествия
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