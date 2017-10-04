В Свердловской области за долг в 7 миллионов приставы арестовали автомобиль «Фольгсваген Тигуан»

Должник наблюдал за операцией из-за угла дома.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

Белоярский районный отдел судебных приставов арестовали в счет взыскания долга иномарку "Фольгсваген Тигуан", сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно, предприниматель Б. (имя не раскрывается) взял у знакомых в долг деньги для развития бизнеса, а возвращать кредиторам эти суммы не спешил. Постановление суда также не выполнял. Не испугало предпринимателя даже постановления об ограничении праве выезда за пределы РФ.

Судебные приставы-исполнители приехали к дому должника, чтобы арестовать его имущество, в частности, машину "Фольгсваген Тигуан". Должник наблюдал за происходящим из-за угла дома и появился лишь тогда, когда автомашину уже погрузили на автоэвакуатор. Ему ничего не оставалось, как расписаться в акте ареста имущества.

Автомобиль передали на спецхранение.

Если должник в ближайшее время не погасит задолженность, автомобиль будет передан на оценку и, в дальнейшем, на торги в ТУ Росимущества.

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