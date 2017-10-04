Вукан Вучик рассказал, как избавить Екатеринбург от пробок

Всемирно известный эксперт по городскому проектированию уверен, что нужно развивать метрополитен и троллейбусы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

В рамках Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia в Екатеринбурге состоялась лекция известного урбаниста, почетного профессора Университета Пенсильвании (США), доктора наук, Вукана Вучика.

Речь шла о развитии транспортных технологий. Вучик считается признанным экспертом по проектированию транспортных систем.

Во время выступления профессор раскритиковал систему, допускающую использование маршруток во многих городах России. По его мнению, они небезопасны и плохо контролируемы.

Вучик уверен – в мегаполисах нужно делать акцент на развитии метро и троллейбусов, как наиболее удобном и экологичном транспорте.

Также Вукан Вучик отметил, что бытует мнение о старомодности трамваев и необходимости демонтажа путей, в угоду расширению дорог. Урбанист уверен – это серьезная ошибка.

– Не слушайте эти доводы и не повторяйте эту ошибку, – приводит слова Вукана Вучика Екатеринбург.рф. - Один трамвай перевозит от 100 до 50 человек. Если заменить его автомобилем, то это прямой путь к пробкам и снижению скорости транспортного потока. Перевод граждан с общественного транспорта на личный в США привел к большой проблеме. Мы запомнили этот урок. Там, где ликвидировали трамвайные линии, стали позже вновь их восстанавливать.

Перехватывающие парковки для транспорта жителей из отдаленных территорий также могут стать хорошим решением. Такой опыт очень положительно зарекомендовал себя в мире.

Профессор заметил, что в России довольно поздно обратили внимание на всеобщую автомобилизацию. Замечать ее стали лишь тогда, когда города стали вставать в пробки. Вучик уверен – необходимо вводить платные парковки в центре города. Это постепенно отучит водителей от личного транспорта и позволит уменьшить число пробок.

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