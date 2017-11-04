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Екатеринбурженка Лада Акимова вошла в четверку лучших на конкурсе красоты "Мисс Земля"
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Екатеринбурженка Лада Акимова вошла в четверку лучших на конкурсе красоты «Мисс Земля»

Екатеринбурженка Лада Акимова вошла в четверку лучших на конкурсе красоты "Мисс Земля"
16+
Фото: страница Лады Акимовой в соцсети
До неё лишь одна россиянка проходила в финал конкурса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.11.2017

В столице Филиппин Маниле завершился международный конкурс красоты "Мисс Земля". Одна из номинаций досталась студентке УГГУ из Екатеринбурга Ладе Акимовой.

Главный титул конкурса – звание "Мисс Земля" получила представительнице Филиппин Карен Ибаско. Кроме неё в статусе вице-мисс были отмечены три конкурсантки. Согласно условиям, им достались титулы в соответствии со стихиями. "Мисс Огонь – 2017" стала 19-летняя Лада Акимова. До неё лишь одна россиянка проходила в финал конкурса.

Отметим, что екатеринбурженка стала лучшей в промежуточных соревнованиях: конкурсе талантов, пляжной одежды и национального костюма.

В 2016 году Лада Акимова стала победительницей конкурсе "Краса России".

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Евгений Стоянов, 05.11.2017, 10:06
Тэги: Красота, Женщины, Жизнь в городе
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