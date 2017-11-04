Наверх
В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение
20:41, сегодня
БК УГМК одержал седьмую победу подряд в премьер-лиге
20:26, сегодня
Из загоревшегося здания ДК "Химмаш" спасатели эвакуировали 40 детей
19:46, сегодня
В Свердловской области в ДТП пострадал 7-летний ребенок
19:11, сегодня
Дмитрий Лепетиков, ВТБ24: от 2018 года мы ждем стабильности
Срезал скальпы: стали известны подробности убийств двух женщин под Березовским
17:47, сегодня
"Пока у меня никаких допинг-проб не брали": Александр Поветкин рассказал о подготовке к новому бою в Екатеринбурге
17:22, сегодня
В Екатеринбурге вновь эвакуируют торговые центры
16:11, сегодня
Капремонт в радость: первоуральцы довольны ремонтом и благодарят подрядчика
В России в два раза уменьшился вес ручной клади, которую бесплатно можно брать в самолет
13:50, сегодня
Ночью на Белинского горело заброшенное здание
13:20, сегодня
В Екатеринбурге арестовали водителя, сбившего инспектора ГИБДД
12:23, сегодня
Терминалы Уралтрансбанка готовы к обслуживанию бесконтактных карт
Свердловчанин Дима Песков, чудом спасенный после четырех дней в лесу, стал героем программы Андрея Малахова
11:23, сегодня
Екатеринбурженка Лада Акимова вошла в четверку лучших на конкурсе красоты "Мисс Земля"
10:06, сегодня
В Екатеринбурге День народного единства объединил несколько тысяч человек
18:52, 04.11.2017
Группа ВТБ внедряет селфи-аутентификацию в офисах розничной сети
Под Екатеринбургом психопат зарезал двух женщин
18:10, 04.11.2017
Сильно торопился: в Екатеринбурге водитель Lexus протащил на капоте инспектора ГИБДД
17:12, 04.11.2017
В Екатеринбурге несколько домов остались без тепла, электричества и горячей воды
15:30, 04.11.2017
В Свердловской области запустят экологическую акцию "Сдай батарейку – сохрани окружающий мир!"
Путин поздравил свердловчан с Днем народного единства
14:43, 04.11.2017
"Нас обыграл один игрок": БК "Урал" уступил на выезде "Химкам"
13:57, 04.11.2017
В Екатеринбурге открыли стрельбу на детской площадке
13:17, 04.11.2017
ВТБ повысил ставки по сезонному вкладу "Громкая выгода"
В Екатеринбурге начался праздничный крестный ход
12:47, 04.11.2017
В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo насмерть сбил женщину
12:20, 04.11.2017
В России прекратили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны
11:30, 04.11.20172
В Екатеринбурге пройдет IV Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech
Никита Михалков вновь раскритиковал Ельцин Центр
11:12, 04.11.20175
Куйвашев поздравил нового генконсула Киргизии в Екатеринбурге
10:40, 04.11.2017
Жители Екатеринбурга увидят, как звезда Альдебаран "сыграет в прятки" с Луной
10:18, 04.11.2017
Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в УрФО превысил 200 млрд рублей
Ради строительства ЕКАД под Екатеринбургом снесут 19 дач
20:50, 03.11.2017
В России станет сложнее взять ипотеку
20:19, 03.11.2017
В ноябре "Екарту" можно будет пополнить в 60 банкоматах по Екатеринбургу
19:15, 03.11.2017
В Нижнем Тагиле беременная пассажирка маршрутки попала в больницу после столкновения "Газели" с иномаркой
18:46, 03.11.2017
В Свердловской области сбежавшего заключенного поймали пьяным за рулем
18:35, 03.11.2017
Роспотребнадзор оштрафовал медцентр на Химмаше за нарушения санитарных норм
18:34, 03.11.2017
Ущерб – более полутора миллионов: в Екатеринбурге вынесли приговор кредитному мошеннику
18:16, 03.11.20171
Владимир Путин присвоил главному синоптику Свердловской области звание заслуженного метеоролога России
17:49, 03.11.2017
В Свердловской области осудили парня, убившего хозяина покусавшей его собаки
17:37, 03.11.2017
Город стоит: пятнадцать аварий парализовали движение в Екатеринбурге
17:13, 03.11.20172
Завтра в Екатеринбурге откроют площадь перед Дворцом молодежи
16:19, 03.11.2017
За 9 месяцев 2017 года текущая доходность пенсионных накоплений в ВТБ Пенсионный фонд составила 10,32% годовых
15:41, 03.11.2017
Ледовый городок на площади 1905 года будет работать до 21 января: в администрации раскрыли все тайны строительства
15:27, 03.11.20172
"В клубе всегда были хорошие игроки": главный тренер "Урала" поделился мнением о команде и ЧМ-2018
15:00, 03.11.2017
Во всем мире сообщают о сбое WhatsApp
14:51, 03.11.2017
В Свердловской области начались масштабные проверки предприятий с долгами по зарплате
14:48, 03.11.2017
Жителю Екатеринбурга два года неправильно начисляли пенсию
14:35, 03.11.20172
Клиенты Группы ВТБ проведут ноябрьские праздники в России
13:55, 03.11.2017
За один день в Екатеринбурге под колеса машин попали три пешехода
13:46, 03.11.2017
Мужчинам, укравшим автомат у скульптуры десантника в Академическом, грозит до восьми лет
13:26, 03.11.2017
В Екатеринбурге мигрант задушил мойщицу посуды ради украшений и телефона
13:12, 03.11.2017
Автобус Екатеринбург – Нижний Тагил врезался в грузовик: три пассажира в больнице
12:55, 03.11.2017
Ледовый городок Екатеринбурга будет посвящен трем темам
12:28, 03.11.2017
Ежедневный обзор ВТБ: Евро-доллар не отреагировал на заседание ФРС, зато фунт обвалился после заседания Банка Англии
12:06, 03.11.2017
В Екатеринбурге откроется отделение движения Михаила Ходорковского
11:55, 03.11.2017
Защитника Лошагина лишили адвокатского статуса
11:48, 03.11.20171

Из загоревшегося здания ДК «Химмаш» спасатели эвакуировали 40 детей

Из загоревшегося здания ДК "Химмаш" спасатели эвакуировали 40 детей
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Пожарные вытащили из огня двоих человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.11.2017

В воскресенье, 5 ноября, из здания ДК "Химмаш" на Грибоедова, 11а, эвакуировали сорок детей, которые занимались в танцевальном кружке. Причиной стал пожар, начавшийся в здании.

– Прибежала наша руководитель и сказала, что срочно нужно выходить на улицу. Наша студия находится на третьем этаже. Пока спускались вниз, надышались дымом, – приводит слова воспитанницы студии танцев Е1.

Предположительно пожар в ДК начался в мебельном магазине, который находится на первом этаже здания. Огонь раскинулся на площади 60 квадратных метров. Его тушили 15 единиц пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава.

– Звеньями газодымозащитной службы из здания были спасены 2 человека. Пожарно-спасательные подразделения справились с огнём. Пострадавших в результате пожара нет, – сообщили в МЧС по Свердловской области.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

 

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Стоянов, 05.11.2017, 19:46
Тэги: Дети, МЧС, Пожар
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Волейбол ЗАГС Ту 154 Высокие технологии ДТП Криминал Образование Обрушение крыши на Калинина Лайфхак Личное Дорожные воины Хэллоуин-2015 Репортаж Недвижимость История Екатеринбурга Афиша Туризм Шоу-бизнес СМИ Кто заработал Финансы Екатеринбуржцы в разных странах Бэби-боксы Корь Опрос Производство Позитив Политика Авто Приговор Лошагину Суд Хоккей Военный репортаж Расстрел Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Фото Дороги Музыка Строительство Отдых Статистика Конкурсы Убийство в Рахмангулово Розыск ИГИЛ Видео Секс Мода Коллекторы Новый год Жизнь в городе Убийство Ирины Вахрушевой Школа Бизнес ГИБДД Отключение света Уралмаш, Эльмаш Истории 9 мая Парковки Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Растения Здоровье В Египте разбился самолет с российскими туристами Расстрел на Депутатской Пусть говорят Горящие авто Деньги Новости России Мотоциклы Путин Рецензия ЖКХ Свердловской области Скорая помощь ЖКХ Необычное Футбол Дом-2 Транспорт Катастрофа Сибирская язва Взятки Отношения Новости дня Ошибки врачей Красота Биатлон Дети Развлечения Медицина Искусство Взрыв Выставки Спорт Экономика Смерть Грипп в Екатеринбурге Ловец покемонов 9 мая Ельцин-центр Мужчины Война ритуальных агентств Слухи Психология Еда Снос монастыря на Качканаре Рейтинг Интернет Эксклюзив Транспортная реформа Недвижимость Свердловской области Самолет Кризис и санкции Женщины Мировые новости История успеха Грипп Доска позора Расписание ВУЗ Тест Крушение самолета под Ростовом МЧС В Екатеринбурге -40 градусов Студенты Скандалы Баскетбол Приостановка полетов в Египет Семья Пожар Религия Интервью Общественный транспорт Гололед Знаменитости Экономия Дело Пьянкова Скандал с Новиковым Храм святой Екатерины Горячее Происшествия Голодовка в колонии Культура Новости Животные Погода Самолет Минобороны упал в Якутии Мистика Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Мультимедиа ЧМ-2018

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru