Из загоревшегося здания ДК «Химмаш» спасатели эвакуировали 40 детей

Пожарные вытащили из огня двоих человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.11.2017

В воскресенье, 5 ноября, из здания ДК "Химмаш" на Грибоедова, 11а, эвакуировали сорок детей, которые занимались в танцевальном кружке. Причиной стал пожар, начавшийся в здании.

– Прибежала наша руководитель и сказала, что срочно нужно выходить на улицу. Наша студия находится на третьем этаже. Пока спускались вниз, надышались дымом, – приводит слова воспитанницы студии танцев Е1.

Предположительно пожар в ДК начался в мебельном магазине, который находится на первом этаже здания. Огонь раскинулся на площади 60 квадратных метров. Его тушили 15 единиц пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава.

– Звеньями газодымозащитной службы из здания были спасены 2 человека. Пожарно-спасательные подразделения справились с огнём. Пострадавших в результате пожара нет, – сообщили в МЧС по Свердловской области.

Минувшей ночью в Екатеринбурге горело заброшенное здание на Белинского.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!