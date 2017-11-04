Наверх
В России в два раза уменьшился вес ручной клади, которую бесплатно можно брать в самолет
13:50, сегодня
Ночью на Белинского горело заброшенное здание
13:20, сегодня
В Екатеринбурге арестовали водителя, сбившего инспектора ГИБДД
12:23, сегодня
Свердловчанин Дима Песков, чудом спасенный после четырех дней в лесу, стал героем программы Андрея Малахова
11:23, сегодня
Капремонт в радость: первоуральцы довольны ремонтом и благодарят подрядчика
Екатеринбурженка Лада Акимова вошла в четверку лучших на конкурсе красоты "Мисс Земля"
10:06, сегодня
В Екатеринбурге День народного единства объединил несколько тысяч человек
18:52, 04.11.2017
Под Екатеринбургом психопат зарезал двух женщин
18:10, 04.11.2017
Терминалы Уралтрансбанка готовы к обслуживанию бесконтактных карт
Сильно торопился: в Екатеринбурге водитель Lexus протащил на капоте инспектора ГИБДД
17:12, 04.11.2017
В Екатеринбурге несколько домов остались без тепла, электричества и горячей воды
15:30, 04.11.2017
Путин поздравил свердловчан с Днем народного единства
14:43, 04.11.2017
Группа ВТБ внедряет селфи-аутентификацию в офисах розничной сети
"Нас обыграл один игрок": БК "Урал" уступил на выезде "Химкам"
13:57, 04.11.2017
В Екатеринбурге открыли стрельбу на детской площадке
13:17, 04.11.2017
В Екатеринбурге начался праздничный крестный ход
12:47, 04.11.2017
В Свердловской области запустят экологическую акцию "Сдай батарейку – сохрани окружающий мир!"
В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo насмерть сбил женщину
12:20, 04.11.2017
В России прекратили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны
11:30, 04.11.20172
Никита Михалков вновь раскритиковал Ельцин Центр
11:12, 04.11.20174
ВТБ повысил ставки по сезонному вкладу "Громкая выгода"
Куйвашев поздравил нового генконсула Киргизии в Екатеринбурге
10:40, 04.11.2017
Жители Екатеринбурга увидят, как звезда Альдебаран "сыграет в прятки" с Луной
10:18, 04.11.2017
Ради строительства ЕКАД под Екатеринбургом снесут 19 дач
20:50, 03.11.2017
В Екатеринбурге пройдет IV Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech
В России станет сложнее взять ипотеку
20:19, 03.11.2017
В ноябре "Екарту" можно будет пополнить в 60 банкоматах по Екатеринбургу
19:15, 03.11.2017
В Нижнем Тагиле беременная пассажирка маршрутки попала в больницу после столкновения "Газели" с иномаркой
18:46, 03.11.2017
Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в УрФО превысил 200 млрд рублей
В Свердловской области сбежавшего заключенного поймали пьяным за рулем
18:35, 03.11.2017
Роспотребнадзор оштрафовал медцентр на Химмаше за нарушения санитарных норм
18:34, 03.11.2017
Ущерб – более полутора миллионов: в Екатеринбурге вынесли приговор кредитному мошеннику
18:16, 03.11.20171
Владимир Путин присвоил главному синоптику Свердловской области звание заслуженного метеоролога России
17:49, 03.11.2017
В Свердловской области осудили парня, убившего хозяина покусавшей его собаки
17:37, 03.11.2017
Город стоит: пятнадцать аварий парализовали движение в Екатеринбурге
17:13, 03.11.20172
Завтра в Екатеринбурге откроют площадь перед Дворцом молодежи
16:19, 03.11.2017
За 9 месяцев 2017 года текущая доходность пенсионных накоплений в ВТБ Пенсионный фонд составила 10,32% годовых
15:41, 03.11.2017
Ледовый городок на площади 1905 года будет работать до 21 января: в администрации раскрыли все тайны строительства
15:27, 03.11.20172
"В клубе всегда были хорошие игроки": главный тренер "Урала" поделился мнением о команде и ЧМ-2018
15:00, 03.11.2017
Во всем мире сообщают о сбое WhatsApp
14:51, 03.11.2017
В Свердловской области начались масштабные проверки предприятий с долгами по зарплате
14:48, 03.11.2017
Жителю Екатеринбурга два года неправильно начисляли пенсию
14:35, 03.11.20172
Клиенты Группы ВТБ проведут ноябрьские праздники в России
13:55, 03.11.2017
За один день в Екатеринбурге под колеса машин попали три пешехода
13:46, 03.11.2017
Мужчинам, укравшим автомат у скульптуры десантника в Академическом, грозит до восьми лет
13:26, 03.11.2017
В Екатеринбурге мигрант задушил мойщицу посуды ради украшений и телефона
13:12, 03.11.2017
Автобус Екатеринбург – Нижний Тагил врезался в грузовик: три пассажира в больнице
12:55, 03.11.2017
Ледовый городок Екатеринбурга будет посвящен трем темам
12:28, 03.11.2017
Ежедневный обзор ВТБ: Евро-доллар не отреагировал на заседание ФРС, зато фунт обвалился после заседания Банка Англии
12:06, 03.11.2017
В Екатеринбурге откроется отделение движения Михаила Ходорковского
11:55, 03.11.2017
Защитника Лошагина лишили адвокатского статуса
11:48, 03.11.20171
В России увеличат размер больничных и декретных
11:22, 03.11.2017
В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-сотрудник станции переливания крови
10:58, 03.11.2017
Пристрой с кафе Lamadjo скоро снесут: лепешки можно будет покупать в бывшем ТЦ Mondial около "Гринвича"
10:35, 03.11.2017
В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали почти 30 человек
09:50, 03.11.2017
Консульство США в Екатеринбурге возобновило выдачу виз
09:15, 03.11.2017
Выходные в Екатеринбурге с 4 по 5 ноября: Танец драконов, испытание джунглями и Мыльные выкрутасы
09:00, 03.11.2017
Екатеринбург украсят к Новому году до декабря
08:55, 03.11.2017

Ночью на Белинского горело заброшенное здание

Ночью на Белинского горело заброшенное здание
16+
Фото: служба спасения "СОВА"
В нем часто собирались бездомные.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.11.2017

В ночь с 4 на 5 ноября в уральской столице горел одноэтажный дом на улице Белинского. В заброшенном здании часто собирались бездомные.

– Ночью на пульт диспетчера службы пожаротушения поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания, расположенного по адресу: улица Белинского, 256а, – рассказали в службе спасения "Сова".

По данным спасателей, возгорание началось с крыши. Площадь пожара составила 300 кв. метров.

  • На тушение выезжали три пожарные машины.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

 

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Стоянов, 05.11.2017, 13:20
Тэги: МЧС, Пожар
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Недвижимость Приостановка полетов в Египет Екатеринбуржцы в разных странах Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Снос монастыря на Качканаре Знаменитости Личное Волейбол Афиша Репортаж Дети Растения Грипп Лайфхак Храм святой Екатерины Убийство в Рахмангулово Туризм Криминал Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Расписание Деньги Культура Скандалы В Екатеринбурге -40 градусов Горячее Строительство Мужчины Новости ЧМ-2018 ГИБДД Дом-2 Корь Расстрел на Депутатской Студенты Животные Доска позора 9 мая ЖКХ Свердловской области Горящие авто Самолет Сибирская язва Шоу-бизнес Религия Школа История Екатеринбурга Красота Ловец покемонов Бэби-боксы Рейтинг Ельцин-центр Происшествия Авто Выставки Позитив Взрыв Экономика Интервью Новости дня ЖКХ Смерть Еда Медицина Отношения История успеха Пусть говорят Ошибки врачей ЗАГС ДТП Баскетбол Истории 9 мая Бизнес Спорт Видео МЧС Тест Погода Парковки Производство Здоровье Недвижимость Свердловской области Фото Мистика Дело Пьянкова Искусство Биатлон Убийство Ирины Вахрушевой Коллекторы Транспортная реформа Война ритуальных агентств Отключение света Уралмаш, Эльмаш Кризис и санкции Психология Эксклюзив Кто заработал Крушение самолета под Ростовом Ту 154 Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Статистика Конкурсы Секс Расстрел Высокие технологии Мотоциклы Суд Рецензия Грипп в Екатеринбурге Опрос Необычное Отдых Футбол Развлечения Гололед Женщины Музыка Катастрофа Мультимедиа Приговор Лошагину Дороги Самолет Минобороны упал в Якутии Политика Новый год Мировые новости СМИ Финансы Скандал с Новиковым Новости России Слухи Семья ВУЗ Пожар Путин Хоккей Дорожные воины Общественный транспорт Обрушение крыши на Калинина Скорая помощь Розыск Хэллоуин-2015 В Египте разбился самолет с российскими туристами Транспорт Интернет Военный репортаж Взятки Голодовка в колонии Образование Мода Жизнь в городе Экономия ИГИЛ

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru