Ночью на Белинского горело заброшенное здание

В нем часто собирались бездомные.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.11.2017
В ночь с 4 на 5 ноября в уральской столице горел одноэтажный дом на улице Белинского. В заброшенном здании часто собирались бездомные.
– Ночью на пульт диспетчера службы пожаротушения поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания, расположенного по адресу: улица Белинского, 256а, – рассказали в службе спасения "Сова".
По данным спасателей, возгорание началось с крыши. Площадь пожара составила 300 кв. метров.
- На тушение выезжали три пожарные машины.
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