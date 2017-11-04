Ночью на Белинского горело заброшенное здание

16+ Фото: служба спасения "СОВА"

В нем часто собирались бездомные. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.11.2017 В ночь с 4 на 5 ноября в уральской столице горел одноэтажный дом на улице Белинского. В заброшенном здании часто собирались бездомные. – Ночью на пульт диспетчера службы пожаротушения поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания, расположенного по адресу: улица Белинского, 256а, – рассказали в службе спасения "Сова". По данным спасателей, возгорание началось с крыши. Площадь пожара составила 300 кв. метров. На тушение выезжали три пожарные машины. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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