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Свердловчанин Дима Песков, чудом спасенный после четырех дней в лесу, стал героем программы Андрея Малахова

Свердловчанин Дима Песков, чудом спасенный после четырех дней в лесу, стал героем программы Андрея Малахова
16+
Фото: скриншот программы "Прямой эфир"
Родители мальчика еще раз встретились с волонтером, нашедшим маленького Диму.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.11.2017

Четырёхлетний Дима Песков, из Свердловской области, принял участие в программе Андрея Малахова  "Прямой эфир". Выпуск был посвящен необычным людям.

Напомним, за спасением маленького Димы Пескова летом следила вся Свердловская область. Мальчик потерялся в районе Рефтинского водохранилища и  четыре дня провел один в лесу.

Ведущий Андрей Малахов попытался поговорить с мальчиком. Он спрашивал Диму видел ли он в лесу зверей и как пил воду. Мальчик выглядел смущенно и отвечал односложно.

На вопрос ведущего, кем бы Дима хотел стать, когда вырастет, он ответил: "спасателем".

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Евгений Стоянов, 05.11.2017, 11:23
Тэги: Дети, Пусть говорят
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