В Екатеринбурге арестовали водителя, сбившего инспектора ГИБДД

16+ Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Автолюбитель несколько метров тащил гаишника на капоте. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.11.2017 В столице Урала по решению суда под стражу взят владелец автомобиля Lexus. Напомним, инцидент произошел на перекрестке Щербакова и Самолетной. Водитель Lexus, остановившийся по требованию сотрудника ГИБДД, неожиданно тронулся с места. Инспектор оказался на капоте, и таким способом проехал несколько метров, после чего упал. – За проезд на запрещающий сигнал светофора, за управление автомашиной, будучи не пристегнутым ремнем безопасности, за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги в отношении правонарушителя возбуждены административные производства. 4 ноября мужчина был доставлен в суд. За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в отношении него вынесено решение об административном аресте на срок 4 суток, – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Сообщается, что 49-летний нарушитель имеет 30-летний водительский стаж. Инспектор ГИБДД, в ходе инцидента, серьезных травм не получил. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.