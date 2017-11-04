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В Екатеринбурге арестовали водителя, сбившего инспектора ГИБДД

В Екатеринбурге арестовали водителя, сбившего инспектора ГИБДД
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Автолюбитель несколько метров тащил гаишника на капоте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.11.2017

В столице Урала по решению суда под стражу взят владелец автомобиля Lexus. Напомним, инцидент произошел на перекрестке Щербакова и Самолетной. Водитель Lexus, остановившийся по требованию сотрудника ГИБДД, неожиданно тронулся с места. Инспектор оказался на капоте, и таким способом проехал несколько метров, после чего упал.  

 – За проезд на запрещающий сигнал светофора, за управление автомашиной, будучи не пристегнутым ремнем безопасности, за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги в отношении правонарушителя возбуждены административные производства. 4 ноября мужчина был доставлен в суд. За неповиновение  законному распоряжению сотрудника полиции в отношении него вынесено решение об административном аресте на срок 4 суток, – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Сообщается, что 49-летний нарушитель имеет 30-летний водительский стаж.

  • Инспектор ГИБДД, в ходе инцидента, серьезных травм не получил.

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Евгений Стоянов, 05.11.2017, 12:23

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