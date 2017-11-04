В Екатеринбурге арестовали водителя, сбившего инспектора ГИБДД

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.11.2017
В столице Урала по решению суда под стражу взят владелец автомобиля Lexus. Напомним, инцидент произошел на перекрестке Щербакова и Самолетной. Водитель Lexus, остановившийся по требованию сотрудника ГИБДД, неожиданно тронулся с места. Инспектор оказался на капоте, и таким способом проехал несколько метров, после чего упал.
– За проезд на запрещающий сигнал светофора, за управление автомашиной, будучи не пристегнутым ремнем безопасности, за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги в отношении правонарушителя возбуждены административные производства. 4 ноября мужчина был доставлен в суд. За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в отношении него вынесено решение об административном аресте на срок 4 суток, – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Сообщается, что 49-летний нарушитель имеет 30-летний водительский стаж.
- Инспектор ГИБДД, в ходе инцидента, серьезных травм не получил.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!