В Екатеринбурге вновь эвакуируют торговые центры

В полиции пообещали дать комментарии позже.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.11.2017

Пользователи в соцсетях сообщают о том, что в столице Урала силовики эвакуировали четыре торговых центра.

В настоящий момент пожарные машины, полиция и автомобили скорой помощи стоят около ТРЦ "Сила Воли", LIMERANCE на Малышева, "Бум" на Вайнера. Также, людей вывели из "Золотого яблока" на Малышева, 71.

В ГУ МВД по Свердловской области пообещали дать комментарии позже.

Напомним, недавно Екатеринбург захлестнула волна ложных сообщений о якобы заложенных бомбах.

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