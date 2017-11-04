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В Екатеринбурге вновь эвакуируют торговые центры

В Екатеринбурге вновь эвакуируют торговые центры
16+
Фото: Игорь Труш / "Наша Газета"
В полиции пообещали дать комментарии позже.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.11.2017

Пользователи в соцсетях сообщают о том, что в столице Урала силовики эвакуировали четыре торговых центра.

В настоящий момент пожарные машины, полиция и автомобили скорой помощи стоят около ТРЦ "Сила Воли", LIMERANCE на  Малышева, "Бум" на Вайнера. Также, людей вывели из "Золотого яблока" на Малышева, 71.

В ГУ МВД по Свердловской области пообещали дать комментарии позже.

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Евгений Стоянов, 05.11.2017, 16:11
Тэги: Происшествия
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