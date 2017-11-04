В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение

16+ Фото: ГУ МЧС по Свердловской области.

В ближайшее время синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 25 м/с. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.11.2017 В ближайшее время местами в Свердловской области синоптики прогнозируют неблагоприятную погоду. В частности порывы ветра усилятся до 25 м/с. - Возможны аварии на объектах энергетики из-за сильных порывов ветра, а также повреждение кровли жилых домов и строений, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве просят ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, не прятаться от сильного ветра около стен домов (с крыш и балконов может упасть шифера и другие предметы), не стоять за остановками общественного транспорта и рекламными щитами, а также не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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