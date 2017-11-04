В Свердловской области в ДТП пострадал 7-летний ребенок

Авария произошла по вине девушки, выехавшей на встречную.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.11.2017

В воскресенье, 5 ноября, на 4 км трассы Каменск-Уральский - Рыбниковское - Горный произошло ДТП, в котором травмировался 7-летний мальчик.

25-летняя водительница "Лады-Приоры" ехала из Каменск-Уральского. Девушка не справилась с управлением и выехала на "встречку", где столкнулась с Renault Fluence. В иномарке ехала семья с двумя маленькими детьми.

- На заднем сидении с правой стороны в детском удерживающем устройстве, пристегнутый ремнем безопасности находился 7-летний мальчик. В момент столкновения автомашин удар пришел на его сторону, отчего он ударился правой щекой о дверь машины. Кроме того, справа от мальчика сработала боковая "подушка безопасности", которая стукнула мальчика по голове, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В результате аварии ребенок получил сотрясение мозга и ссадины на щеке.

5-летняя девочка, также находившаяся в машине, травм не получила. Она была пристегнута и сидела в автокресле.

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