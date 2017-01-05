Уральские синоптики: Рождество в Екатеринбурге будет холодным

Не потеплеет и после новогодних праздников.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.01.2017

В Екатеринбурге в субботу, 7 января, ожидается похолодание. Причина в арктическом циклоне, который придет с севера области. Такая погода простоит до первых дней после новогодних праздников.

Погода в Екатеринбурге

По информации уральского Гидрометцентра, в предстоящую ночь на Рождество в столице Урала начнется похолодание. Если сегодня температура воздуха продержится в пределах от -9С до -11С, то уже ночью похолодает до -22…-24С.

Днем, 7 января, в Екатеринбурге температура воздуха составит от -20 до -22С, и не изменится до конца недели. В воскресенье, 8 января, будет -21…-23С.

Первые дни после новогодних праздников

Впрочем, и в первые дни после новогодних праздников не стоит ждать потепления. В первой половине следующей недели с 9 по 11 января температура воздуха по всему региону будет в пределах от -22С до -27С.

– Теплая погода последней пятидневки ушедшего года и первых дней января закончилась новым «приступом» морозов. Арктический холод, так и не отступивший от северных районов Уральского федерального округа, дождавшись удобного момента, вновь опустился в наши широты, – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.