Уральские синоптики: Рождество в Екатеринбурге будет холодным

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.01.2017
В Екатеринбурге в субботу, 7 января, ожидается похолодание. Причина в арктическом циклоне, который придет с севера области. Такая погода простоит до первых дней после новогодних праздников.
Погода в Екатеринбурге
По информации уральского Гидрометцентра, в предстоящую ночь на Рождество в столице Урала начнется похолодание. Если сегодня температура воздуха продержится в пределах от -9С до -11С, то уже ночью похолодает до -22…-24С.
Днем, 7 января, в Екатеринбурге температура воздуха составит от -20 до -22С, и не изменится до конца недели. В воскресенье, 8 января, будет -21…-23С.
Первые дни после новогодних праздников
Впрочем, и в первые дни после новогодних праздников не стоит ждать потепления. В первой половине следующей недели с 9 по 11 января температура воздуха по всему региону будет в пределах от -22С до -27С.
– Теплая погода последней пятидневки ушедшего года и первых дней января закончилась новым «приступом» морозов. Арктический холод, так и не отступивший от северных районов Уральского федерального округа, дождавшись удобного момента, вновь опустился в наши широты, – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.
- Ушедший декабрь оказался холоднее обычного на 4 - 6С, на Южном Урале на 2 - 4С, средняя месячная температура воздуха при этом составила -15, -18С, на севере Свердловской области -19С, -22С.
- «Наша Газета» писала ранее, что из-за сильных морозов в пятницу, 5 января, на вертолете МЧС из северного поселка области Ушма пришлось эвакуировать шесть больных манси в больницу Краснотурьинска.