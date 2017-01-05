«Они только из Полуночного смогли позвонить в МЧС»: в поселке Ушма, откуда МЧС эвакуировало манси, давно нет сообщения

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.01.2017
В поселке Ушма под Ивделем, откуда областному МЧС пришлось на вертолете эвакуировать шестерых больных манси, давно уже нет нормального транспортного сообщения с райцентром, рассказал «Нашей Газете» местный учитель Анатолий Белик.
Вахтовый КамАЗ
Еще в марте 2016 года по иску районной прокуратуры суд обязал администрацию Ивделя восстановить дорогу до поселка Ушма и организовать транспортное сообщение. Однако решение до сих пор не было исполнено.
– Раньше, по крайней мере, до поселка ходил вахтовый «КамАЗ», было шесть рейсов. Теперь же после Нового года ходит только три рейса, – рассказал НАШЕЙ учитель школы-интерната поселка Полуночный Анатолий Белик.
Дети-манси
Дело в том, что четверо эвакуированных больных детей-манси как раз учились и жили в этой школе-интернате из-за отсутствия постоянного транспортного сообщения.
– Получилось так, что из-за отсутствия сообщения и связи жителям Ушмы пришлось на попутках добираться до нашего поселка и уже отсюда звонить в МЧС в Екатеринбург, чтобы те на вертолете проделали такой путь: из Екатеринбурга в Ушму и в Краснотурьинск, – поделился местный учитель.
Кроме этого, по его словам, в райцентре на сегодняшний день нет ни практикующих врачей, ни нормальных больниц – всех тяжелобольных приходится отправлять в Краснотурьинск, где есть все необходимое оборудование и специалисты.
- «Наша Газета» писала ранее, что из поселка Ушма Ивдельского городского округа на вертолете МЧС в Краснотурьинскую центральную районную больницу было эвакуировано шесть больных манси, четверо из которых – дети.
- В декабря 2015 года в поселке Ушма чуть не погибла беременная женщина-манси из-за отсутсвия какого-либо сообщения с райцентом. Ее спас турист из Екатеринбурга, двигавшийся на перевал Дятлова, который через рацию связался с МЧС. Женщину также транспортировали на вертолете.