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«Они только из Полуночного смогли позвонить в МЧС»: в поселке Ушма, откуда МЧС эвакуировало манси, давно нет сообщения

«Они только из Полуночного смогли позвонить в МЧС»: в поселке Ушма, откуда МЧС эвакуировало манси, давно нет сообщения
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Фото: МЧС Свердловской области
В 2015 году здесь же из-за отсутствия дороги чуть не умерла женщина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.01.2017

В поселке Ушма под Ивделем, откуда областному МЧС пришлось на вертолете эвакуировать шестерых больных манси, давно уже нет нормального транспортного сообщения с райцентром, рассказал «Нашей Газете» местный учитель Анатолий Белик.

Вахтовый КамАЗ

Еще в марте 2016 года по иску районной прокуратуры суд обязал администрацию Ивделя восстановить дорогу до поселка Ушма и организовать транспортное сообщение. Однако решение до сих пор не было исполнено.

– Раньше, по крайней мере, до поселка ходил вахтовый «КамАЗ», было шесть рейсов. Теперь же после Нового года ходит только три рейса, – рассказал НАШЕЙ учитель школы-интерната поселка Полуночный Анатолий Белик.

Дети-манси

Дело в том, что четверо эвакуированных больных детей-манси как раз учились и жили в этой школе-интернате из-за отсутствия постоянного транспортного сообщения.

– Получилось так, что из-за отсутствия сообщения и связи жителям Ушмы пришлось на попутках добираться до нашего поселка и уже отсюда звонить в МЧС в Екатеринбург, чтобы те на вертолете проделали такой путь: из Екатеринбурга в Ушму и в Краснотурьинск, – поделился местный учитель.

Кроме этого, по его словам, в райцентре на сегодняшний день нет ни практикующих врачей, ни нормальных больниц – всех тяжелобольных приходится отправлять в Краснотурьинск, где есть все необходимое оборудование и специалисты.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Дмитрий Шевалдин, 06.01.2017, 19:11
Тэги: Дети, Скандалы, Видео
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