Из северного поселка рядом с перевалом Дятлова на вертолете МЧС эвакуировали больных манси

Из-за сильных морозов у них не было возможности добраться до больницы в райцентре.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.01.2017

Из поселка Ушма под Ивделем прошла санитарная эвакуация местных жителей, принадлежащих к малочисленным народам манси, сообщает областное МЧС в четверг, 5 января.

По информации МЧС всего было эвакуировано шесть местных жителей, четверо из которых – дети. Из-за транспортной недоступности к населенному пункту из-за сильных морозов, больных доставили вертолетом в Краснотурьинскую центральную районную больницу.

– В связи с низкой температурой (-35 С) на севере Свердловской области, госпитализация людей на снегоходах была невозможна, автотранспортное сообщение с поселком Ушма отсутствует. Поэтому было принято решение о транспортировке больных в медицинское учреждение с помощью авиации МЧС России, – сообщили НАШЕЙ в пресс-службе ведомства.

Во время перелета больных сопровождали специалисты Территориального центра медицины катастроф Свердловской области. В настоящий момент эвакуированным оказывается необходимое лечение.