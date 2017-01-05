Из северного поселка рядом с перевалом Дятлова на вертолете МЧС эвакуировали больных манси

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.01.2017
Из поселка Ушма под Ивделем прошла санитарная эвакуация местных жителей, принадлежащих к малочисленным народам манси, сообщает областное МЧС в четверг, 5 января.
По информации МЧС всего было эвакуировано шесть местных жителей, четверо из которых – дети. Из-за транспортной недоступности к населенному пункту из-за сильных морозов, больных доставили вертолетом в Краснотурьинскую центральную районную больницу.
– В связи с низкой температурой (-35 С) на севере Свердловской области, госпитализация людей на снегоходах была невозможна, автотранспортное сообщение с поселком Ушма отсутствует. Поэтому было принято решение о транспортировке больных в медицинское учреждение с помощью авиации МЧС России, – сообщили НАШЕЙ в пресс-службе ведомства.
Во время перелета больных сопровождали специалисты Территориального центра медицины катастроф Свердловской области. В настоящий момент эвакуированным оказывается необходимое лечение.
- Протяженность авиаперелета от Екатеринбурга до поселка Ушма и затем Краснотурьинска составила 738 километров.
- Поселок Ушма расположен в 135 километрах от Ивделя. Постоянное население – 30 человек (по данным 2010 года). Один из населенных пунктов по пути к перевалу Дятлова.