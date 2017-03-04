Везите своих женщин в Екатеринбург: уральская столица вошла в 10 самых популярных городов России для поездок на 8 марта

Наш город занял восьмое место.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017
Екатеринбург вошел в десятку самых популярных городов для поездок на 8 марта. Данные появились сегодня, 6 марта. Такой результат зафиксировал сервис поиска отелей RoomGuru. В расчет брали забронированные номера в отелях на двоих в период с 7 по 9 марта.
Екатеринбург занял в этом рейтинге восьмое место. Кроме уральской столицы в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Ярославль, Калининград, Псков и Вологда.
- В первую десятку городов для зарубежных поездок на 8 марта вошли Минск, Рига, Таллин, Тбилиси, Баку, Ереван, Барселона, Будапешт, Рим и Вена.