Везите своих женщин в Екатеринбург: уральская столица вошла в 10 самых популярных городов России для поездок на 8 марта

Наш город занял восьмое место.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Екатеринбург вошел в десятку самых популярных городов для поездок на 8 марта. Данные появились сегодня, 6 марта. Такой результат зафиксировал сервис поиска отелей RoomGuru. В расчет брали забронированные номера в отелях на двоих в период с 7 по 9 марта.

Екатеринбург занял в этом рейтинге восьмое место. Кроме уральской столицы в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Ярославль, Калининград, Псков и Вологда.