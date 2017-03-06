«Одному не потянуть»: екатеринбургский бизнесмен Дмитрий Панов продаст фазанью ферму

Предприниматель надеется на получение гранта для спасения хозяйства.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Екатеринбургский предприниматель Дмитрий Панов принял решение продать фазанью ферму. Об этом бизнесмен 6 марта 2017 года рассказал корреспонденту «Нашей Газеты».

Напомним, в январе 2017 года хозяйство предпринимателя осталось без электричества из-за спора с предыдущим владельцем. Кроме проблем с электропитанием фермер отметил, что ему не хватает площадей для развития хозяйства.

— Охота на птицу проводится в одном месте, сама ферма находится в другом. Однозначно я буду продавать хозяйство, но буду ли его продолжать — вопрос. Все зависит от того, получу ли я грант от МинАПК Свердловской области. Одному мне это не потянуть. Если удастся получить грант, я открою новую ферму, которая будет превосходить прежнее хозяйство, — сказал Дмитрий Панов.

По его словам, он планирует продавать ферму как целое хозяйство, так и по частям (землю и постройки отдельно).