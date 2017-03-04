Экстремал из Екатеринбурга прошел по натянутому между вышками тросу в Костромской области

В ближайшее время он вернется туда еще раз.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Экстремал-канатоходец из Екатеринбурга Максим Кагин прошел по натянутому тросу на высоте 200 метров над землей, пишет сегодня, 6 марта, «Комсомольская правда – Урал». Веревку канатоходцы натянули между двумя телевизионными вышками в Галиче Костромской области.

Трудностей екатеринбуржцу добавил шквалистый ветер. Но все же стихия не помешала опасному трюку. По слова Максима Кагина, эта идея пришла ему год назад.

– Мы узнали, что вышек скоро не станет, и решили экстренно собраться и пройтись по ним. До сноса планируем приехать туда еще раз, – поделился с журналистами Максим.

Свой опасный трюк Максим Кагин вместе с друзьями снял на видео.