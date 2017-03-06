Сотрудники ГУФСИН передали женщину ее гражданскому мужу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Евгению Чудновец тайно вывезли из колонии Нижнего Тагила. Как сообщает Znak.com, сначала с территории исправительного учреждения в сопровождении машины ДПС выехала тонированная «Волга». Затем гражданскому мужу Чудновец Андрею Мясникову, который ожидал ее освобождение у ворот ИК-6, позвонили сотрудники ГУФСИН. Они сообщили Мясникову, что его гражданскую супругу увезли на той самой «Волге» и назвали адрес в Нижнем Тагиле, откуда он может забрать ее, но без журналистов. Зачем были предприняты такие меры, в ведомстве не пояснили.

Забрав супругу, Андрея Мясников написал на своей странице в Facebook, что она очень волнуется. И извинился перед журналистами за то, что Евгения не дала сегодня никаких комментариев. Но пообещал, что представители СМИ смогут пообщаться с ней на пресс-конференции., которая, видимо, будет вскоре организована.

Напомним, 6 марта президиум Курганского областного суда отменил решение Катайского районного суда, который в ноябре прошлого года признал женщину виновной в распространении порнографических материалов и приговорил к 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, дело в отношении Чудновец было прекращено из-за отсутствия состава преступления.