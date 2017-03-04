Священника из Екатеринбурга отстранили от служения из-за истории с пропавшей бабушкой

В Екатеринбургской епархии проводится внутренняя проверка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Иерея Константина Вострецова отстранили от служения из-за скандала с продажей квартиры его прихожанки. Об этом 6 марта 2017 года «Нашей Газете» сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Идет проверка

По словам представителя пресс-службы епархии Анжелы Тамбовой, священник не сможет совершать службы до завершения внутренней проверки. Сроки окончания проверки в епархии не уточнили.

Отец Константин не отреагировал на вопросы НАШЕЙ по отстранению от служения. Кроме того, на своей странице в соцсети священник удалил все записи и фотографии.

Полиция что-то заподозрила?

Источник «Нашей Газеты» в Екатеринбургской епархии дал собственное объяснение по поводу решения в отношении иерея.

— По опыту подобных случаев могу сказать — это может быть сигналом того, что органы начали под отца Константина копать и его решили сразу слить, — считает священнослужитель.

До апреля 2016 года иерей Константин Вострецов служил в храме святителя Стефана Великопермского на Химмаше. Затем он получил должность настоятеля храма святой Ксении Петербургской в Реже.

Храм святой Ксении Петербургской в Реже