Священника из Екатеринбурга отстранили от служения из-за истории с пропавшей бабушкой

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017
Иерея Константина Вострецова отстранили от служения из-за скандала с продажей квартиры его прихожанки. Об этом 6 марта 2017 года «Нашей Газете» сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Идет проверка
По словам представителя пресс-службы епархии Анжелы Тамбовой, священник не сможет совершать службы до завершения внутренней проверки. Сроки окончания проверки в епархии не уточнили.
Отец Константин не отреагировал на вопросы НАШЕЙ по отстранению от служения. Кроме того, на своей странице в соцсети священник удалил все записи и фотографии.
Полиция что-то заподозрила?
Источник «Нашей Газеты» в Екатеринбургской епархии дал собственное объяснение по поводу решения в отношении иерея.
— По опыту подобных случаев могу сказать — это может быть сигналом того, что органы начали под отца Константина копать и его решили сразу слить, — считает священнослужитель.
До апреля 2016 года иерей Константин Вострецов служил в храме святителя Стефана Великопермского на Химмаше. Затем он получил должность настоятеля храма святой Ксении Петербургской в Реже.
Храм святой Ксении Петербургской в Реже
- 2 марта 2017 года стало известно об исчезновении пожилой прихожанки храма святителя Стефана. Отец Константин признался, что продал квартиру пенсионерки, чтобы устроить ее в пансионат.
- 4 марта 2017 года епархия предъявила пропавшую бабушку.