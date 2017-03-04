Искусство, которое не требует жертв: выставка с «лечебными» картинами откроется в Екатеринбурге

Проект «Анестезия-АРТ» предлагает зрителям исцеляться через искусство.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

В Екатеринбурге «Музей гигиены» открывает 9 марта выставку «Полеты во сне и наяву». Выставка откроется в рамках проекта «Анестезия-АРТ», который предполагает излечение через искусство, сообщает Городской центр медпрофилактики сегодня, 6 марта.

Работа в технике пастели

На выставке представлены 24 работы в технике пастели художников Юлии Свиреповой и Виктора Белюкова.

– Здесь встречаются два разных автора, художника, мужское и женское. Пробуждая нас, давая прочувствовать этот окружающий мир в его прекрасном многообразии и весну – звонкую, летящую и задумчивую, – рассказывает о выставке искусствовед Алла Кузнецова.

Их работы в лучших музеях страны

Профессиональный художник Виктор Белюков живет в Старопышминске. Работы Виктора выставлялись во многих городах и странах. Некоторые из его картин хранятся в коллекциях художественных музеев Москвы, Кирова, а также у частных ценителей изобразительного искусства.

Художник Виктор Белюков. Фото: zg66.ru

Юлия Свирепова работает в технике смешения пастели и карандаша.

Выставка отроется 9 марта в «Музее гигиены» при Городском центре медпрофилактики.

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