Искусство, которое не требует жертв: выставка с «лечебными» картинами откроется в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017
В Екатеринбурге «Музей гигиены» открывает 9 марта выставку «Полеты во сне и наяву». Выставка откроется в рамках проекта «Анестезия-АРТ», который предполагает излечение через искусство, сообщает Городской центр медпрофилактики сегодня, 6 марта.
Работа в технике пастели
На выставке представлены 24 работы в технике пастели художников Юлии Свиреповой и Виктора Белюкова.
– Здесь встречаются два разных автора, художника, мужское и женское. Пробуждая нас, давая прочувствовать этот окружающий мир в его прекрасном многообразии и весну – звонкую, летящую и задумчивую, – рассказывает о выставке искусствовед Алла Кузнецова.
Их работы в лучших музеях страны
Профессиональный художник Виктор Белюков живет в Старопышминске. Работы Виктора выставлялись во многих городах и странах. Некоторые из его картин хранятся в коллекциях художественных музеев Москвы, Кирова, а также у частных ценителей изобразительного искусства.
Художник Виктор Белюков. Фото: zg66.ru
Юлия Свирепова работает в технике смешения пастели и карандаша.
Выставка отроется 9 марта в «Музее гигиены» при Городском центре медпрофилактики.
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