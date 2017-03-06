К 8 Марта студентка из Екатеринбурга выпустила открытки, которые нарисовали дети из детских домов

Героями праздничной серии стали котики.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Мария Расина, студентка из Екатеринбурга, организовала уникальный проект «Палитра Добра» – рисунки воспитанников детских домов переносятся на обложки тетрадей, выручка с продажи которых возвращается авторам рисунков.

«Тетрадь добра»

– Наша цель – развить творческий потенциал детей и рассказать об их таланте как можно большему количеству людей, – говорит Мария.

Рисунки детей можно увидеть в социальных сетях под хэштегами #Палитрадобра #Добавимкрасок #Тетрадьдобра #Екатеринбург #Ищемталанты. К 8 Марта выпущена серия с котиками.

По мнению инициаторов проекта, ребята с малых лет получают возможность иметь карманные деньги, учиться планировать свой бюджет и осознавать, что любимое дело может стать работой и приносить доход.

Стоимость открытки – 20 рублей.

– Мой кот занимается йогой. Он сейчас странствует во времени и знает будущее. В этом рисунке спрятаны имена: мое и Марины. Имя Марины я написал потому, что она моя самая лучшая подруга из детского дома, – говорит автор этого рисунка Богдан Лошаков.

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