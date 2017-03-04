Лемуры екатеринбургского зоопарка переехали в «Мадагаскар»

В нашем зоопарке живут пять лемуров.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017
Кошачий лемур и лемуры вари в Екатеринбургском зоопарке переехали в новый дом, интерьер которого повторяет пейзажи острова Мадагаскар, об этом НАШЕЙ рассказали в пресс-службе зоопарка сегодня, 6 марта.
Для них оборудовали просторные вольеры с теплым полом. В вольере сотрудники зоопарка установили канаты и деревья, чтобы лемурам было чем заняться в течение дня. Сейчас лемуры живут на втором этаже в павильоне «Птицы и экзотические млекопитающие».
- В зоопарке Екатеринбурга живут пять лемуров. В их числе – семья черно-белых вари. Самка Рона и самец Джек два раза давали потомство. Старший детеныш по имени Спартак родился в 2011 году и остался жить в нашем зоопарке.
- В природе лемуры живут на острове Мадагаскар. Они находятся на грани исчезновения.