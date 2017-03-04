Лемуры екатеринбургского зоопарка переехали в «Мадагаскар»

В нашем зоопарке живут пять лемуров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Кошачий лемур и лемуры вари в Екатеринбургском зоопарке переехали в новый дом, интерьер которого повторяет пейзажи острова Мадагаскар, об этом НАШЕЙ рассказали в пресс-службе зоопарка сегодня, 6 марта.

Для них оборудовали просторные вольеры с теплым полом. В вольере сотрудники зоопарка установили канаты и деревья, чтобы лемурам было чем заняться в течение дня. Сейчас лемуры живут на втором этаже в павильоне «Птицы и экзотические млекопитающие».