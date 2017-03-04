Насильнику из парка на Ботанике предъявлено обвинение

Поймать злоумышленника помогли два школьника - 14 и 17 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Следственным отделом по Чкаловскому району мужчине, который напал на прохожую 1 марта в парке на Ботанике, предъявлено обвинение, сообщает официальное ведомство сегодня, 6 марта.

Насильник - ранее судимый молодой человек 29-лет

Арестован 29-летний ранее судимый житель Красноуфимского района, который в Екатеринбурге пытался изнасиловать женщину и был схвачен двумя местными школьниками. Ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на изнасилование».

Ранее НАША писала, что вечером 1 марта школьники шли через парк на улице Академика Шварца в сторону улицы 8 Марта. Недалеко от тропинки юноши заметили лежащего человека.

- Ребята решили узнать, не требуется ли ему помощь, - рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Екатеринбургу. - Подойдя ближе, школьники увидели, что людей на земле двое: между мужчиной и женщиной происходит борьба. Заметив ребят, женщина начала звать на помощь, а мужчина бросился бежать. Старшеклассники Егор Усольцев и Олег Давидчук бросились в погоню и поймали злоумышленника, удерживали его до прибытия полиции. В это время женщина вызвала полицию. Позже она написала заявление о попытке изнасилования.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Школьников наградили, насильника арестовали

За проявленную смелость начальник УМВД России по г. Екатеринбургу полковник полиции Игорь Трифонов вручил школьникам благодарственные письма и планшетные компьютеры. Глава ведомства также поблагодарил родителей школьников за достойное воспитание сыновей.

Обвиняемый был судим за аналогичное преступление и освободился из мест лишения свободы в ноябре 2015 года. Таким образом, благодаря решительным действиям подростков удалось задержать склонного к совершению преступлений гражданина.

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