Найти и обезвредить: в «Кольцово» задержали партию абрикосов, изюма и миндаля

Эта продукция из Таджикистана вызвала подозрение у санитарных врачей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Предотвращен ввоз подкарантинной продукции из Таджикистана, сообщает Россельхознадзор сегодня, 6 марта.

Задержан пассажир из Таджикистана и его «съедобный багаж»

По сообщению отдела карантинного фитосанитарного контроля, на пассажирском терминале аэропорта «Кольцово» при проведении контроля задержан пассажир из Таджикистана и его багаж. Задержана продукция так называемого высокого фитосанитарного риска: абрикосы сушеные – 2 кг, орехи миндаля в скорлупе – 1,1 кг, изюм – 0,5 кг, зира – 0,5 кг, кориандр – 0,4 кг.

Что происходит с изъятыми продуктами

В целях предупреждения распространения вредных организмов на территории РФ запрещенная к ввозу продукция уничтожена.

Сам нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 10,2 КоАП.

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